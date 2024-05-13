سيناريوهات فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية بعد الخسارة من نهضة بركان

أصبح نادي الزمالك أمام 90 دقيقة حاسمة باستاد القاهرة مساء الأحد المقبل، من أجل حسم ثاني ألقابه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك بنتيجة 2-1 أمام مضيفه نهضة بركان المغربي مساء أمس الأحد، في ذهاب نهائي البطولة، ليصبح أمام أكثر من سيناريو في مباراة الإياب.

كيف يفوز الزمالك بالكونفدرالية؟

يحتاج الزمالك في مباراة الأحد المقبل بالقاهرة للفوز بنتيجة 1-0 وهو الذي سيكون كافياً لتتويجه بطلاً، بالنظر إلى فارق الأهداف المُسجلة خارج الأرض الأمر الذي يعطيه الأفضلية بعدما كان قد سجل هدفا في شباك "النهضة".

ويعد هذا هو السيناريو الأمثل لفوز الزمالك بالبطولة إذ أنه يبعده عن أي حسابات معقدة قياسا بالنتائج الأخرى.

ماذا لو سجل بركان؟

في حال تسجيل نهضة بركان هدفاً في مرمى الزمالك، فإن الأبيض سيكون لزاما عليه تسجيل هدفين، من أجل أن يعادل فقط نتيجة مباراة الذهاب، أو أن يسجل 3 أهداف ويفوز باللقب، بمعنى أن الزمالك لو استقبلت شباكه هدفاً فإنه يتعين عليه أن يفوز في القاهرة بفارق هدفين ليحسم البطولة.

أما أي تعادل فسيكون لمصلحة الفريق المغربي ويمنحه اللقب الثالث في تاريخه.