رد الناقد الفني طارق الشناوي على البلاغ الذي تقدم به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضده بتهمة سب وقذف زوجته الفنانة روجينا، وذلك على خلفية مطالبته الفنانة بالتوقف عن أداء أدوار البطولة المطلقة بعد التجارب الثلاث الأخيرة، والعودة إلى الأدوار الموازية التي برعت فيها.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها بلاغا من النقيب أشرف زكي، مشيرًا إلى رفعه دعوى سابقة ضده عام 2008، على خلفية تصديه لقرار نقابة المهن التمثيلية بمنع الفنانين العرب من تقديم أكثر من عمل درامي واحد في العام.

وأعرب عن استيائه من إصرار «زكي» على تقديم بلاغات ضده، متسائلا عن جدوى ذلك بقوله: «المشكلة أنه تقدم ببلاغ ثان كما أعلن في تصريحات تلفزيونية، وقال (في كل مرة هقدم ‏ضده بلاغات ثالث ورابع وخامس)، إيه ده هتكون متفرغ لبلاغات ضد إيه! شخصيا سأذهب ‏للقسم دون محام، لأني مش شايف في حاجة تستحق».

وتابع: «أنا قلت إنه من حق الزوج والأب والأخ والأم الوقوف مع عائلته كحق مطلق، ولكن لا يأتي ذلك على حساب الآخرين، لم أقل أنه فرض زوجته ولكن ممكن لوجوده الأدبي الكبير، ممكن صاحب العمل يقول ما نمنحها الفرصة».

وأضاف «الشناوي» أن «ثلاث بطولات لروجينا كثيرة أوي.. ومش موجودة في الشارع»، في حين أنها حققت نجاحًا باهرًا في الأدوار الموازية، مشددًا أن رغبة الفنانين في تقديم أدوار البطولة المطلقة لا تساوي شيئًا من وجهة نظره.