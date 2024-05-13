جنايات بورسعيد تقضي بإعدام مغتصب طفلتين ومتهم بحملهما سفاحا

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وبحضور سكرتير الجلسة طارق فوزي عكاشه والسكرتير العام خالد خضير، بالإعدام شنقاً للمتهم باغتصاب طفلتين وحملهما سفاحاً.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو عام 2023، حيث قام المتهم، السيد ع.، البالغ من العمر 51 عاماً، بتعريض طفلتين تبلغان من العمر 13 عاماً للاعتداء الجنسي وحملهما سفاحاً، حيث أنجبت إحداهما طفلاً منه، بينما قامت الأخرى بالتخلص من الحمل. تمت عملية الاعتداء بعد أن استدرج المتهم الطفلتين بعيداً عن أسرهما.

قامت قوة من مباحث قسم شرطة مدينة بورفؤاد بالقبض على المتهم بعد إشارات الاتهام الموجهة له، وصدرت تقارير من النيابة العامة والطب الشرعي تؤكد الأحداث.

وفي تفصيل لأسباب الحكم، وصف المستشار جودت ميخائيل قديس جريمة الاغتصاب بأنها محاولة قتل فاشلة وواحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي تضر بكرامة الضحية وتسبب في الفساد الأخلاقي.

وأصدرت هيئة المحكمة حكمها بالإعدام بالإجماع.