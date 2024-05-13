أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا

أطلقت 4 سيدات أعيرة نارية على عائلة أخرى في محافظة قنا، فى واقعة جديدة من نوعها، اليوم الأحد، بسبب خلافات بينهن على حرق قطعة أرض زراعية، مما تسبب فى حدوث تلفيات فى جرارات الحرث.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، بأن سيدات أطلقن أعيرة نارية على آخرين في أحد نجوع دشنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أن السيدات أطلقن على آخرين الأعيرة النارية، خلال حرث أرضهم؛ لوجود خلافات على قطعة الأرض، وأتلفن جرارات الحرث، وتم فرض كردون أمني في محيط الواقعة.

تكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها لسرعة كشف تفاصيل الواقعة والقبض على المتهمات.