تأثر جودة الهواء في 4 ولايات أمريكية بسبب أولى حرائق الغابات الكبرى في كندا

أدت عشرات من حرائق الغابات في مناطق غربي كندا إلى عمليات إجلاء وإصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء عبر الحدود في عدة ولايات أمريكية، حيث حذرت السلطات من أن الساعات الأربع والعشرين القادمة ستكون "صعبة للغاية" بسبب الظروف المناخية الجافة.

وقال موقع اكسيوس الإخباري الأمريكي، إن الحرائق توثر على جودة الهواء في أربع ولايات أمريكية، هي: مونتانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ومينيسوتا، حيث تم تصنيف مستوى جودة الهواء في الأخيرة على أنه "غير صحي"، وذلك في وقت مبكر اليوم الاثنين.

وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء مجتمعات في بريتيش كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودعا رئيس عمليات مكافحة الحرائق في بريتيش كولومبيا كليف تشابمان، السكان إلى تجنب السفر لمنطقة فورت نيلسون، وقال إنه يجب على السكان هناك مغادرة المكان إذا لم يكونوا قد غادروا بالفعل، "بسبب الحرائق الشرسة والشديدة"، وفقا لما ذكره الموقع.

وأصدرت وكالة مكافحة التلوث في مينيسوتا تحذيرا بشأن جودة الهواء في الولاية بأكملها، يستمر حتى الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي بسبب "الدخان الكثيف للغاية الناجم عن حرائق الغابات في شمال شرق بريتش كولومبيا."