إنجاز جديد للسيدات السعوديات يتحقق فى مجال الطيران المدنى فى المملكة، حيث تمكنت الكابتن طيار ياسمين الميمنى من قيادة أول رحلة طيران رسمية لها، بطائرة «ART» التابعة لإحدى شركات طيران السعودية.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية، تمكنت ياسمين من تحقيق هدفها بعد معاناة طالت 6 سنوات بدون أن تجد فرصة عمل فى أى شركة طيران فى المملكة، على الرغم من حصولها على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدنى.

وقالت ياسمين لـ«عكاظ» إن هذا الحدث خطوة مهمة فى حياتها العملية، وللفتيات السعوديات الشغوفات بالطيران أيضا، «لقد وضعت قدمى على أول طريق النجاح وخطوت خطواتى الأكثر أهمية نحو تحقيق هدفى منذ تخرجى عام 2013».

من جهته قال المدير العام لعمليات نسمة للطيران، الكابتن أحمد الجهنى، إن ياسمين تقدمت مع فتاة أخرى و75 شابا للاختبارات، وكانت ضمن المجتازين لها، مشيرا إلى أن المتقدمين بدأوا دوراتهم التدريبية داخل السعودية، على الطائرة من نوع ART، ثم أرسلوا للتدريب خارج المملكة (مدريد وجاكرتا)، معبرا عن ياسمين قائلا: «هى من أفضل المتدربين وأنشطهم ولديها صفة الدقة والالتزام بالمواعيد ودائما ما تكون جاهزة لأى طارئ».