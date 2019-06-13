ماكرون يكرم رجال قارب نجاة لقوا حتفهم جراء العاصفة ميجيل

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، وسام جوقة الشرف لرجال قارب الإنقاذ الثلاثة الذين لقوا حتفهم في عاصفة الأسبوع الماضي.

وفي مراسم أقيمت في بلدة "ليه سابل دولون" الساحلية، القريبة من موقع اصطدام قارب النجاة بالصخور، منح ماركون أوسمة أيضا لأعضاء الطاقم الأربعة الآخرين الذين نجوا من الحادث.

انقلب قارب النجاة يوم الجمعة بينما كانوا في طريقهم لمساعدة سفينة صيد تعرضت لمشاكل فيما ضربت العاصفة ميجيل الساحل الأطلسي لفرنسا، متسببة في رياح عاتية وأمواج عالية.

ولم يتم العثور على قارب الصيد الذي كان على متنه رجل، رغم أن رجال الإنقاذ عثورا على حطام وقارب نجاة فارغ.

وقال ماكرون لأقارب المكرمين وأفراد طاقم قارب الإنقاذ والمواطنين المحليين الذين تجمعوا أمام الشاطئ فيما كانت ثلاثة قوارب إنقاذ تجري دوريات قريبة: "هؤلاء الرجال السبعة كانوا يعلمون.. كانوا يعلمون بصفتهم بحارة أنهم يجازفون بكل شيء، إلا أنهم لم يسألوا أي أسئلة ولم يترددوا. لقد كان هناك بحار في محنة وتحتم أن يتوجهوا لمساعدته".