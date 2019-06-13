علي ربيع: لما بلاقي نقد مش عاجبني بنزل وسط الناس أعرف ردود أفعالهم

قال الفنان علي ربيع، إنه كان يتابع حلقات مسلسله «فكرة بمليون جنيه»، والمعروض خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان الماضي، متابعًا: «كل يوم لازم أتفرج».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه اعتاد على متابعة ردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقات يوميًا، معقبًا: «كل يوم بتفرج على الحلقات وبشوف ردود أفعال الناس».



وفيما يتعلق بتعامله مع الآراء السلبية تجاه المسلسل، أوضح أنه ينزل إلى الشارع لقياس ردود الأفعال في الواقع، مضيفًا: «لما بلاقي نقد مش عاجبني بنزل الشارع على طول في ساعتها في وسط الزحمة وباخد رد فعل الناس وانبسط وأروح أنام».