أشارت دراسة لقسم علم النفس بهارفارد، إلى أن الكلاب عادة تحلم بملاكها، فالدراسة تقول إنه لا يمكن التأكد 100% بما تحلم به الكلاب حيث أكد باحثون في علم النوم أن الثدييات لها نفس دورة النوم البشرية، بحسب تقرير اذاعته قناة الغد الإخبارية.



وأفاد التقرير بأن الكلاب عادة ما يحلمون بأشياءهم المفضلة أو ما يخافون منه لذا فأحلام الكلاب عادة ما تكون برفقة ملاكها حيث تتذكر الكلاب ملامح مُلاكها وتتذكر جيدًا رائحتهم.



وأشار التقرير إلى أنه بحسب العلماء فإن أحلام الأطفال تتأثر بأحداثهم اليومية، لذلك يجب معاملة الكلاب كالأبناء.