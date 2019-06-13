تحذير من توقف نظام صرف مرتبات التقاعد في زيمبابوي

حذرت هيئة التأمينات الاجتماعية في زيمبابوي من احتمال تأخير صرف مرتبات المتقاعدين، بسبب احتمال وقف عمل المنصة الإلكترونية التي تستخدمها البنوك لصرف هذه المرتبات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة التأمينات القول إنه قد يتم تأخير تحويل المرتبات إلى حسابات المتقاعدين والمقرر اليوم بسبب قرار المؤسسة الأجنبية المشغلة للمنصة تعليق خدماتها إذا لم تحصل على مستحقاتها بالعملة الأجنبية.

ونقلت بلومبرج عن "ويبستر روزري" رئيس اتحاد المصرفيين في زيمبابوي القول إنه لا يستطيع التعليق على هذه الأنباء في الوقت الراهن.