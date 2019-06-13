قوات الوفاق في ليبيا تقول إنها سيطرت على مواقع بمطار طرابلس

شنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس منذ صباح اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً على تمركزات قوات المشير خليفة حفتر في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية.

وترددت منذ الساعة السادسة من صباح اليوم أصوات المدفعية الثقيلة بشكل عنيف ومتواصل في أغلب أرجاء العاصمة.

وفي حين رفض المتحدث الرسمي باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، الإدلاء بأي تصريح حول الهجوم في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية، قال أحد المقاتلين التابعين للوفاق للوكالة: "إن هجوم اليوم استهدف بشكل أكثر كثافة قوات حفتر المتمركزة في أجزاء من مطار طرابلس الدولي" الواقع جنوب العاصمة، والخارج عن الخدمة منذ تدميره في الحرب التي جرت عام 2014.

وأكد المقاتل الذي رفض الكشف عن هويته سيطرة قوات الوفاق على جسر منطقة قصر بن غشير التي يقع المطار داخلها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بمقتل القائد الميداني التابع للوفاق ورئيس المجلس العسكري الزنتان "علي أبوستة" على إثر إصابته في اشتباكات اليوم، في حين لم ترد أي أخبار أخرى بشأن ضحايا هجوم اليوم من الطرفين.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق على صفحته بموقع فيسبوك: "إن قوات الوفاق عززت من مواقعها اليوم في محور المطار وتمكنت من تدمير دبابتين و ثلاث آليات مسلحة تابعة لقوات حفتر".

وأكد المكتب تقدم قوات الوفاق أيضاً في محور معسكر اليرموك جنوب شرق طرابلس، بعد قصف مدفعي وصفه بالمحكم والدقيق.

كما أشار المكتب إلى عمليات تمشيط تقوم بها قوات الوفاق في منطقة "القويعة" شرق طرابلس، بعد ورود معلومات عن متسللين، مؤكداً إلقاء القبض على 7 أفراد بأسلحتهم يتبعون قوات حفتر، ومشيراً إلى أن هدف المقبوض عليهم كان تنفيذ عمليات اغتيال بالطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ومصراتة.

في المقابل قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إن قواتهم تمكنت اليوم من إسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق بعد إصابتها في منطقة الدافنية الواقعة بين مدينتي مصراتة وزليتن"، ولم يرد عن قوات الوفاق ما ينفي أو يؤكد ذلك.

وفي سياق آخر، أعربت المؤسسة الليبية للنفط عن قلقها الشديد من تواجد عسكري لقوات حفتر داخل ميناء "راس لانوف" النفطي شرق البلاد، واحتمال تحوله إلى هدف عسكري، وأشارت إلى أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى إجبار المؤسسة على سحب موظفيها حرصا على سلامتهم.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم: "قامت مجموعة مكونة من حوالي 80 عسكريا بقيادة اللواء عبد الله نور الدين الهمالي، بدخول الميناء أمس الأربعاء، والاستيلاء على أحد المباني داخل الميناء، وتخصيصه للاستخدام العسكري".

وأضافت: "حاولت تلك القوات أيضا تزويد سفينة حربية بالوقود، واستحوذت على وجبات الطعام المخصصة للموظفين، واستولت على 31 مسكنا مخصصا لموظفي شركة الهروج للعمليات النفطية "المشغلة للميناء والتابعة لمؤسسة النفط".

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة "مصطفى صنع الله"، في هذا الصدد قائلا: "إنّ مؤسسة النفط تعمل لصالح كافّة الليبيين، ولن نقبل أبدا بوضع يسيء فيه أحد أطراف الصراع القائم استخدام مرافق المؤسسة، كما أن تواجد قوات داخل منشأتنا يشكل خطراً محدقا على الموظفين، وقد يجعل الميناء هدفًا عسكريا محتملا، ممّا يهدّد بتدمير البنية التحتية النفطية الليبية، واحتمال حدوث أزمة اقتصادية".