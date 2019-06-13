العاهل البحريني يؤكد عمق علاقات التعاون و الصداقة مع اليونان

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان وما تشهده من نمو وازدهار متواصل على كافة الصعد.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، في قصر الصخير، وزير خارجية اليونان جيورجيوس كاتروغالوس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، موضحا تطلع بلاده لتعزيز الشراكات القائمة والاستفادة من خبرات وإمكانيات البلدين، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

من جهته، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن تقديره للدور المهم لملك البحرين في ترسيخ الروابط الثنائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على كافة المستويات، مؤكدا تطلع بلاده إلى تقوية أواصر العلاقات والتنسيق مع مملكة البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية البحريني بنظيره اليوناني في مكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة مع جمهورية اليونان ودفعها لآفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أهمية مواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يخدم تطوير كافة أوجه التعاون الثنائي بينهما.

وأكد وزير الخارجية اليوناني أن زيارته لمملكة البحرين تأتي ضمن حرص جمهورية اليونان ومساعيها الرامية لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والازدهار.