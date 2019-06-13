المجلس الإسلامي البريطاني يطلب من ماي تفسير سبب عدم دعوة أحد الوزراء لحضور مأدبة رسمية لترامب

قال المجلس الإسلامي البريطاني اليوم الخميس، إنه طلب من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، شرح السبب وراء كون أحد أعضاء مجلس الوزراء والذي ينحدر من أصول باكستانية، هو الوزير الوحيد الذي لم تتم دعوته لحضور مأدبة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبه، بعث المجلس الاسلامي البريطاني برسالة يسأل فيها ماي عما إذا كانت حكومتها قد طعنت في أي طلب من جانب إدارة ترامب بعدم ضم وزير الداخلية، ساجد جاويد إلى الحاضرين على المأدبة الملكية في الثالث من يونيو الجاري، بعد أن أخبر جاويد هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن استبعاده كان "غريبا".

وكتب مقداد فيرسى، وهو متحدث باسم المجلس الاسلامي البريطاني – وهي جماعة مظلة تمثل أكثر من 500 مسجد ومؤسسة إسلامية بريطانية - على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا يمكن أن تمر حقيقة سماح رئيسة وزرائنا بهذه العنصرية التي ترعاها الحكومة – في حال تم تأكيدها – مرور الكرام".