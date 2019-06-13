دعوى ضد رجل اعتدى على أستاذ يهودي في ألمانيا

وجه الادعاء العام الألماني اتهامات ضد رجل في الحادية والعشرين من العمر، بعد اعتدائه على أستاذ جامعي يهودي في مدينة بون الألمانية، بممارسة التحريض ضد الآخرين والاعتداء البدني الجسيم.

وقالت متحدثة باسم محكمة بون الابتدائية اليوم الخميس إنه من غير المعروف حتى الآن موعد بدء المحكمة نظر هذه القضية.

ويتهم الادعاء العام الرجل، وهو ألماني من أصول فلسطينية، بسب البروفيسور اليهودي الذي يقوم بالتدريس في الولايات المتحدة خلال يوليو 2018، ثم قام بضربه على قلنسوته عدة مرات ووجه إليه في النهاية لكمات وركلات.

وبعد الحادث قامت قوات الشرطة التي استدعيت إلى مكان الاعتداء خطأ بالسيطرة على البروفيسور لأنها ظنت أنه هو المعتدي، وقام أحد أفراد الشرطة بضربه في وجهه.

وبدأ في مارس الماضي تحقيق أولي ضد أربعة من أفراد الشرطة في بون بتهمة الاعتداء، ووجه البروفيسور انتقادات حادة للشرطة.

ويعتزم البروفيسور المجيء من بالتيمور بوصفه مدعيا بالحق المدني أيضا في القضية المرفوعة ضد الرجل (21 عاما).

وقال المدعى عليه أمام الشرطة بعد الحادث إنه كان "فاقد الوعي تماما".

وسبق توقيع عقوبات على هذا الرجل المدمن للمخدرات، حيث سبق صدور حكم بسجنه في سبتمبر 2018 بعد قيامه بالسطو على بعض المتاجر، إلا أن هذا الحكم لم يدخل بعد حيز التنفيذ.