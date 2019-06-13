الخارجية الروسية تدعو إلى عدم استخدام حادثة خليج عمان للتحريض ضد إيران

دعت الخارجية الروسية إلى عدم استخدام حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان للتحريض ضد إيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف القول :"يجب تقييم العواقب السياسية وغيرها … لقد شهدنا مؤخرا حملة مكثفة من الضغوط السياسية والنفسية والعسكرية على إيران. نود ألا تستخدم الأحداث المأساوية التي وقعت للتو، والتي هزت سوق النفط العالمية، للمزايدة وإثارة الموقف ضد إيران مستقبلا".

وأكدت هيئة بحرية روسية إنقاذ 12 بحارا روسيا من إحدى الناقلتين قرب سواحل عمان.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن اتحاد البحارة الروس القول إنه تم إنقاذهم ونقلهم إلى البر، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بينهم.