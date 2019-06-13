وزير الدفاع الكولومبي ينجو من تصويت بحجب الثقة في البرلمان

نجا وزير الدفاع الكولومبي جويليرمو بوتيرو، بأغلبية ساحقة اليوم الخميس، من تصويت بحجب الثقة بعد اتهامه بإدخال سياسات من شأنها أن تتسبب في زيادة الخسائر في صفوف المدنيين أثناء القتال.

ورفض مجلس النواب الاقتراح بحجب الثقة بأغلبية 121 صوتا مقابل 20 صوتا.

كان نواب المعارضة قد تقدموا باقتراح بحجب الثقة بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه قد تم إصدار أوامر للجنود بزيادة قتلى العمليات القتالية على الرغم من أنها قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وأعاد التقرير للأذهان فضيحة ما يسمى بالإيجابيات الكاذبة في كولومبيا، والتي قتل فيها جنود الآلاف من المدنيين، وتم تقديمهم باعتبارهم قتلى من صفوف المتمردين من أجل الحصول على مكافآت، وذلك بشكل رئيسي بين عامي 2002 و2010.

كما تم اتهام بوتيرو بالتقليل من شأن قتل قادة المجتمعات المحلية وتسريح أفراد من حركة التمرد السابقة "فارك".

وقد تم اغتيال المئات من قادة المجتمع والعشرات من المقاتلين السابقين منذ أن وقعت الحكومة السابقة اتفاق سلام مع فارك في عام 2016 بعد 52 عاما من الصراع.