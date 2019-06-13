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اليوم.. عرض «ليل خارجى» فى أمريكا

نوران عرفة
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 1:49 ص | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 1:54 ص
يبدأ اليوم عرض الفيلم المصرى «ليل خارجى» فى مدينة واشنطن الأمريكية، على أن يبدأ عرضه فى نيويورك 16 يونيو الجارى، ومن المقرر عرض الفيلم باللغتين العربية والانجليزية.
فيلم «ليل خارجى» سبق عرضه فى عدد من المهرجانات السينمائية، كان أولها تورنتو الدولى العام الماضى، ثم فى الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كما عرض فى مهرجانات أخرى منها مهرجان مراكش السينمائى الدولى ومهرجان ستوكهولم الدولى للسينما.
الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله، وإنتاج هالة لطفى، وتدور أحداث الفيلم فى يوم واحد فى حياة بطله مو (كريم قاسم)، الذى يتعرض إلى العديد من المواقف بصحبة السائق مصطفى (شريف دسوقى)، وفتاة ليل تُدعى توتو (منى هلا) ويقومون بتغيير نمط حياتهم فى هذه الليلة.

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