عدد الأشخاص الذين لا يملكون صديقًا مقربًا على الأقل في أمريكا ارتفع بنسبة 350% من اختراع الانترنت ورغم أن التكنولوجيا يجب أن توحد العالم إلا أنها تفصلنا كثيرًا في الحقيقة، حسب التقرير المصور الذي أذاعته قناة الغد الإخبارية.



وأضاف التقرير أنه للمرة الأولى بالتاريخ يصبح الشباب هم الفئة الأكثر وحدة فيما كان كبار السن الأكثر كذلك في الماضي، لذا فإن هناك ردة فعل قوية تجاه تطبيق جيم تري، لأنهم يدركون بسرعة بأن ممارسة الألعاب هي طريقة جيدة للحصول على أصدقاء والتواصل مع الناس.



وأوضح التقرير أن جون يوكي صاحب تطبيق جيم تري،وهو مهندس برماجيات وعالم نفس، عمل على تطوير التطبيق من أجل مساعدة الأشخاص للخروج من واقعهم المرير، و وحدتهم والعزلة التي تسيطر عليهم.