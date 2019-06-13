«أداني الهندية» تحصل على موافقة نهائية لإنشاء منجم فحم مثير للجدل في أستراليا

حصل منجم فحم مثير للجدل لشركة "أداني" الهندية، اليوم الخميس، على الضوء الأخضر لإنشائه في أستراليا بعد إزالته العقبة الرئيسية الأخيرة أمام ذلك، بموافقة حكومة ولاية كوينزلاند على خطة الشركة الهندية العملاقة لإدارة المياه الجوفية.

وقبلت وزارة البيئة في حكومة كوينزلاند أحدث نسخة من الخطة، والتي قدمتها الشركة قبل يوم واحد فقط، لإدارة المياه الجوفية داخل وحول موقع المنجم في حوض جاليلي، وهو الموقع المخطط للمشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: "كان التقييم دقيقا ويستند إلى أفضل العلوم المتاحة".

كما التزمت أداني باتخاذ تدابير إضافية لحماية ومراقبة مصادر المياه.

وبالحصول على الموافقة، يمكن للشركة أن تبدأ العمل في غضون أسابيع، بعد مرور نحو تسع سنوات من الإعلان عن المشروع لأول مرة.

ومن المتوقع أن ينتج منجم أداني 3ر2 مليار طن من الفحم على مدار 60 عاما. ومن المحتمل أن يكون واحدا من أكبر مناجم الفحم في العالم، كما أصبح محورا رئيسيا في المناقشات حول تغير المناخ في أستراليا.

ويخشى البعض أنه من الممكن أن تمهد الموافقة التي حصلت عليها شركة أداني الطريق أمام عدة مناجم أخرى في المنطقة. وأثار المنجم احتجاجات حاشدة، حيث خرج الآلاف في كانون أول/ديسمبر بأنحاء أستراليا للتظاهر ضده.