ترامب يبدو متفائلا بشأن التوصل لاتفاق مع الصين ويلتقي شي وبوتين بمجموعة العشرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري، كما أكد أنه سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في اليابان لبحث قضية التجارة.



وقال ترامب، الأربعاء، في البيت الأبيض "لدي شعور أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين"، إلا أنه حذر "أود أن نتوصل إلى اتفاق ولكن سنرى ما سيحدث.



واتهم ترامب الصين بالتراجع في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، وأشار إلى أنه غير مستعد لفتح قضايا يعتقد أنه تم حسمها.



وخلال كلمة في حديقة الورود، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على فتح أبواب الصين أمام الشركات الأجنبية والتعامل مع قضايا سرقة الملكية الفكرية.



واعترف ترامب بأن العلاقة مع الصين "متوترة قليلا الآن" لكنه أشار إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري.