مصطفى خاطر: «طلقة حظ» مسلسل صعب وتجربة جديدة في مسيرتي

علق الفنان الكوميدي مصطفى خاطر، على كواليس مسلسله «طلقة حظ»، والمعروض خلال موسم شهر رمضان الماضي، قائلًا: «هو مسلسل صعب جدًا، لذلك كواليسه مكنتش مرحة وكانت جادة».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن هذا العمل لا ينحصر في الكوميديا فقط، وإنما يشتمل على التراجيديا، معقبًا: «كنا أول مرة نعمل لحظات تراجيديا كاملة».



وتابع: «كانت كواليسنا مش مفكوكة جدًا، أو فيها روح الهزار، بس كانت موزونة»، لافتًا إلى أن هذا المسلسل يعد تجربة جديدة في مسيرته الفنية.



يذكر أن مسلسل طلقة حظ، من بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وأيتن عامر، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.