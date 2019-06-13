أكثر من 22 ألف اشتراكي ألماني يشاركون في استطلاع لاختيار رئيس الحزب

شارك أكثر من 22 ألف عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا في الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت لاختيار رئيس جديد للحزب خلفا لأندريا ناليس التي استقالت مؤخرا من رئاسة الحزب وكتلته البرلمانية، وذلك حسبما أوضح الأمين العام للحزب، لارس كلينجبايل، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس في برلين.

وأكد كلينجبايل أن هناك مؤشرات على وجود رغبة قوية لدى الحزب في إشراك أعضائه بقوة في اختيار الرئيس القادم.

وأشار كلينجبايل إلى أن الحزب سيلجأ إلى عدة وسائل لاستبيان رأي الأعضاء لمعرفة الشخصية التي يفضلونها على رأس الحزب، وقال إن هذه الوسائل تتراوح بين تنظيم مؤتمرات إقليمية و انتخاب رئيس الحزب عبر البريد التقليدي.

وأوضح المسؤول الحزبي البارز أن مسؤولي الحزب سيناقشون الاقتراحات المطروحة بهذا الشأن في المقر الرئيسي للحزب في برلين، وقال: "بالطبع سيكون هناك في النهاية مؤتمر للحزب".

وكان الحزب قد طالب أعضاءه عقب استقالة ناليس بإرسال أفكارهم واقتراحاتهم بهذا الشأن للمقر الرئيسي للحزب.