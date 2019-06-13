الدائنون الأوروبيون يحذرون اليونان من المخاطر المالية

جدد رئيس آلية الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو تحذيره لليونان من خطر عدم تحقيق معدلات عجز الميزانية المستهدفة، في تصريحات تبرز التحديات التي تواجه أكثر دولة مدينة في الاتحاد الأوروبي، قبل الانتخابات العامة المبكرة في اليونان الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "كلاوس ريجلينج" رئيس آلية الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو القول "نحن على ثقة من وجود خطر كبير" لعجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على الفائض الأولي للميزانية عند مستوى 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

يذكر أن الفائض الأولي هو الفارق بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفاتها قبل حساب أعباء خدمة الديون وأقساطها.

وأضاف "ريجلينج" أن محافظة اليونان على استمرار أدائها المالي الممتاز، كانت جزءًا من اتفاق تخفيف أعباء الديون الذي تم التوصل إليه بين أثينا ودائنيها الأوروبيين في العام الماضي، والفشل في تحقيق مستهدف الميزانية يمكن أن يؤدي إلى تعليق إجراءات تخفيف أعباء الديون.

في الوقت نفسه، فإن المستثمرين يبدون ثقة كبيرة في اليونان رغم التحذيرات الأوروبية، على أمل أن تسفر الانتخابات المبكرة اليونانية عن حكومة مؤيدة للنشاط الاقتصادي الحر والتي من المتوقع أن تتخلى عن سياسيات رئيس الوزراء الحالي "أليكسيس تسيبراس" بشأن أولويات الموازنة وتبني سياسات مواتية للنمو الاقتصادي.

وقد تراجع سعر العائد على السندات اليونانية إلى مستوى قياسي جديد، في حين جاءت بورصة الأوراق المالية اليونانية بين أفضل البورصات أداء على مستوى العالم خلال العام الحالي.