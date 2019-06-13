تقرير: سلطات كازاخستان تعتقل 670 شخصا خلال احتجاجات



اعتقلت السلطات في كازاخستان 670 شخصًا في احتجاجات ترافقت مع إجراء انتخاب أول رئيس جديد للبلاد منذ ثلاثة عقود، وذلك بحسب تقرير إعلامي محلي.

ونقل موقع "تينجرنيوز" الإلكتروني للأخبار عن مسؤول كبير في مكتب المدعي العام قوله إن الاعتقالات كانت بسبب المشاركة في تجمعات غير مصرح بها.

وطغت الاحتجاجات على الانتخابات التي جرت الأحد الماضي ضد ما كان ينظر إليه باعتباره حكم أسري للبلاد، التي كانت تتسامح مع قليل من المعارضة منذ حصول البلاد على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي.

كانت سلطات كازاخستان قد ذكرت في وقت سابق أنه تم اعتقال حوالي 500 شخص في الاحتجاجات النادرة التي أحدثت اضطرابا في نور سلطان عاصمة كازاخستان وأكبر مدينة بالبلاد.