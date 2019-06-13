تداول 298 شاحنة بضائع و150 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 21 سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الخميس، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 298 شاحنة بضائع و150 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 173 شاحنة و111 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 125شاحنة بضائع و39 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين آيلة وسينا، وغادرت السفينة سينا، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمانة والحرية، بينما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين أمانة والحرية.