رئيس النزاهة الكويتي: المشاركة بمنتدى مكافحة الفساد يعكس عمق الإخوة بين آسيا وإفريقيا

قال رئيس الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد بالكويت، المستشار عبد الرحمن النمش، إن العلاقة بين مصر والكويت وطيدة في كل المناحِ، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في 2014 لمكافحة الفساد.



وأضاف في تصريح لبرنامج «مصر النهارده»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن البروتوكول ساهم في تنمية العلاقات بين الدولتين، وتضمن تلقي التدريبات وتبادل الخبرات ونقل المعلومات في مجال مكافحة الفساد.



وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من أوجه تفعيل هذا البروتوكول، مشيدًا بالخطوات التي حذتها مصر الفترة الماضية في مكافحة الفساد سواء من الناحية التشريعية وسن القوانين أو العملية وإعطاء الرقابة الإدارية مزيد من القوة والاستقلالية لممارسة عملها.



وأوضح أن انعقاد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ يضفي على الملتقى أهمية خاصة، انطلاقًا من تولي مصر إدارة مكافحة الفساد على المستوى الإفريقي، مضيفًا أن مشاركة بعض الدول الآسيوية يعكس عمق الإخوة بين القارتين.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، على مدار يومين، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الأفارقة في الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.