لي تشونج وي أسطورة الريشة الطائرة يعتزل بسبب السرطان

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أعلن لي تشونج وي ملك الريشة الطائرة الماليزي، الحاصل على ثلاث ميداليات فضية في الأولمبياد والمصنف الأول على العالم سابقا، اعتزال اللعب يوم الخميس مع استمرار معاناته الصحية بعد أن أحبط السرطان عودته للمنافسات.

وقال لي، الذي اكتشف إصابته بالسرطان في مرحلة مبكرة العام الماضي، إنه اختار الاعتزال بعد أن أبلغه الأطباء بأن جسده لم يعد يحتمل التدريبات الشاقة المطلوبة في أعلى المنافسات.

ولم يتمالك دموعه خلال مؤتمر صحفي قائلًا :" إنه قرار صعب جدا بالنسبة لي لأنني أحب هذه الرياضة لكن أهم شيء هو صحتي الآن".

ويبقى لي من أكثر الرياضيين شعبية ونجاحا في ماليزيا ووصل لقمة التصنيف العالمي في 2006 واحتفظ بالصدارة لمدة 348 أسبوعا وهو رقم قياسي.

وحصل على راحة من المنافسات في سبتمبر الماضي من أجل العلاج لكنه عاد للتدريبات في يناير كانون الثاني بهدف تحقيق أول ميدالية ذهبية لماليزيا في أولمبياد طوكيو 2020.

لكن لم تظهر إشارة على عودته للمنافسات وتراجع في التصنيف إلى المركز 191 عالميا ليفقد فرصة التأهل لألعاب طوكيو الصيفية.

ورغم ذلك قال لي إنه سيكون حاضرا في طوكيو العام المقبل بصفته رئيس البعثة الأولمبية.

وأضاف:" لن أتمكن من الفوز بذهبية لكن أتمنى نجاح الرياضيين الماليزيين في نيل هذه الميدالية وهذا حلمي أيضًا".

وحقق لي 69 لقبا لكن عانده الحظ في البطولات الكبرى وغالبا كانت تنهار فرصه أمام غريمه التقليدي الصيني لين دان وتعد المنافسة بينهما الأعظم في تاريخ اللعبة.

وتعرض لي لعقوبة بأثر رجعي في 2015 بسبب انتهاك قواعد المنشطات وتم تجريده من ميدالية فضية ببطولة العالم 2014 ووصف هذه الفترة بأنها الأصعب في حياته.

وتابع:" مسيرتي كانت متقلبة وشهدت فترات صعود وهبوط وأعتقد أن الوقت حان للحصول على راحة وقضاء عطلة مع زوجتي".