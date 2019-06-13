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موجيريني تؤكد مجددا: لا حل عسكري للأزمة الليبية

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 10:45 م

أعادت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التأكيد على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية أجرتها اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليًا، فايز السراج، بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأشار مكتب موجيريني في بيان مقتضب الى أن المكالمة هدفت إلى مناقشة الوضع السياسي في ليبيا.

وجاء في البيان، أن موجيريني أكدت على أهمية المسار السياسي تحت اشراف الأمم المتحدة، وأن الطرفين توافقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار".

يشار إلى محيط العاصمة الليبية طرابلس يشهد منذ الرابع من شهر أبريل الماضي قتالًا بين قوات مايسمي بالجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق.

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