نائب من العدالة والتنمية «غشاش فى الامتحان»

ضُبط البرلمانى المغربى، اسماعيل بن سليمان، النائب الممثل لحزب العدالة والتنمية عن مجموعة بلديات تيسة، وهو يحاول الغش أثناء أدائه امتحان الباكالوريا (الثانوية العامة)، أمس الأربعاء.

وبحسب مصادر إعلامية مغربية، يعد البرلمانى ثانى حالة فى صفوف النواب تضبط متلبسة بالغش أثناء أداء امتحان.

وضبطت لجنة المراقبة البرلمانى وبحوزته هاتف جوال، فى ثانى ايام الامتحان، ومن ثم حررت محضر غش بحقه، وصادرت الهاتف، وهى بصدد إحالة المحضر إلى اللجنة الإقليمية المعنية بمكافحة الغش.

وتأتى هذه الفضيحة بعد أيام قليلة من ضبط البرلمانى، نور الدين قشيبل، النائب عن حزب العدالة والتنمية أيضا، بإعدادية العرفان فى الرباط، من قبل لجنة المراقبة وبحوزته 3 هواتف نقالة أثناء اجتيازه للامتحان الجهوى الخاص بالمترشحين الأحرار.