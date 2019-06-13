أمريكا: مخاوف كبيرة بشأن عزم الهند شراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية

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عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من أن الهند تدرس شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة إس 400، في وقت تبحث فيه واشنطن تعزيز علاقاتها مع تلك الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي من آسيا.

وقالت أليس ويلز القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الخميس إن "لدينا مخاوف جدية بشأن شراء محتمل لمنظومة إس 400".

وقالت ويلز إن شراء الهند للنظام الروسي سيحد من "إمكانية العمل المشترك" بالمعدات العسكرية الأمريكية في المستقبل.

وأشارت إلى أنه يتعين على الدول اتخاذ "خيار استراتيجي" عند تحديد تكنولوجيات الدول التي يجب أن تحصل عليها.

وقالت ويلز إن حوالي 65 بالمئة من المعدات العسكرية الهندية من أصل روسي.

وخلال الحرب الباردة، كانت للهند روابط وثيقة بالاتحاد السوفيتي.