الأمينة العامة للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي تزور الخليج وإيران هذا الأسبوع

بدأت الأمينة العامة للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، هيلجا ماريا شميدت، أمس الأربعاء، زيارة رسمية لدول الخليج، بدءاً بالإمارات العربية المتحدة تليها عُمان، وقطر، بالإضافة إلى زيارة إيران.

وبحسب بيان من المفوضية الأوروبية، تأتي تلك الجولة على خلفية التوتر السائد في المنطقة؛ حيث ستكون الزيارة بمثابة فُرصة للتأكيد على دعوة الاتحاد الأوروبي لكسر حدة التوتر في المنطقة وإيجاد سبل لتخفيف التوتر وتعزيز الحوار.

كما تهدف الزيارة إلى بحث الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ حيث يظل الاتفاق عنصرا رئيسيا في هيكل الحد من انتشار الأسلحة النووية وأحد أركان الأمن الرئيسية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وتُشكل الزيارة فرصة لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أخرى ذات اهتمام مُشترك.