وزيرة الزراعة الألمانية تؤكد على ضرورة وقف الإعدام الجماعي للكتاكيت

أكدت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر على ضرورة وقف إعدام الكتاكيت الذكور "بأقصى سرعة ممكنة".

وقالت الوزيرة اليوم الخميس، عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا إن بؤس هذه الكتاكيت مستمر منذ فترة وهو أمر لا يمكن تبنيه أخلاقيا.

وينص القرار على أن إعدام الكتاكيت سيستمر السماح به بصورة مؤقتة – إلى أن يتم إيجاد بدائل أخرى لتحديد نوع الكتكوت داخل المزرعة المنتجة.

وأكدت كلوكنر أن مثل هذا الإجراء في طريقه إلى النضوج وسوف يتاح قريبا لمزارع إنتاج البيض في جميع أنحاء ألمانيا قريبا.

وأضافت كلوكنر أن البدائل الأخرى يجب أن تستخدم على وجه السرعة، مشيرة إلى أنها تنتظر من الشركات والاتحادات العمل في هذا الاتجاه، مبينة أن هناك خطة لعقد لقاء بهذا الخصوص.

وأوضحت كلوكنر أن المستهلكين يجب أن يشاركوا في هذا الشأن: "فقرارهم في الشراء يقع في النهاية بأيديهم هم وسيبين ما إذا كانت الإجراءات التجديدية ستنفذ أم لا ، أو أننا سنضطر لاستيراد المزيد من البيض"، مشيرة إلى أن المستهلكين يمكنهم شراء البيض من المزارع التي لا تعدم الكتاكيت.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تطالب بمزيد من الإجراءات والمبادرات بتكلفة تربو على ثمانية ملايين يورو ستجعل اعدام الكتاكيت الذكور أمرا لا حاجة إليه.

ووفقا لوزارة الزراعة الألمانية ، يتم كل عام اعدام حوالي 45 مليون كتكوت ذكر بعد فقس البيض مباشرة، حيث يحرص أصحاب مزارع إنتاج البيض على الحفاظ على الإناث فقط لفائدتها الاقتصادية، ويتم اعدام الذكور من أجل إنتاج البيض بأسرع وقت ممكن.

وبالنسبة لمنتجي البيض فإن الإناث مفيدة فقط اقتصاديا في وضع البيض، فهي لا تنمو بالصورة الكافية وليست مؤهلة لإنتاج لحم الدجاج بل لإنتاج البيض، وفقا لرؤيتهم.

أما الذكور فلا حاجة إليهم بها لأنها لا تنتج بيضا، ومن ثم يتم التخلص منها بمجرد فقس البيض لأن جنسها لا يمكن معرفته قبل الفقس.