تقرير: صاروخ من غزة يصيب منزلا جنوبي إسرائيل

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أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة منزلاً في بلدة سديروت بجنوب إسرائيل مساء اليوم الخميس.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، بحسب صحيفة"هاارتس "الإسرائيلية.