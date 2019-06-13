تقرير: صاروخ من غزة يصيب منزلا جنوبي إسرائيل

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أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة منزلاً في بلدة سديروت بجنوب إسرائيل مساء اليوم الخميس.
ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، بحسب صحيفة"هاارتس "الإسرائيلية.