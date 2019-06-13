ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا ارتفاع أسعار المساكن خلال مايو الماضي، حيث ساعد تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقف التراجع المطرد للأسعار.

وبحسب التقرير الصارد اليوم ارتفع معدل توازن أسعار المنازل في بريطانيا إلى سالب 10% مقابل سالب 22% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التوازن إلى سالب 21% فقط.

يذكر أن معدل التوازن يشير إلى الفارق بين نسبة المشاركين في المسح الذي أشاروا إلى ارتفاع الأسعار ونسبة الذين أشاروا إلى تراجع الأسعار.

جاء تحسن معدل توازن الأسعار في أعقاب قرار تأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 أكتوبر القادم، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق للخروج قبل الموعد الأصلي وكان في مارس الماضي.