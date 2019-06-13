توقعات بتحسن معدل نمو الاقتصاد السويسري خلال العام المقبل

ذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد سيسجل نموا بسيطا خلال العام الحالي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والغموض الذي يؤثر على حركة التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي.

في الوقت نفسه رفع خبراء الوزارة توقعاتهم لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من 1ر1% إلى 2ر1%. في حين يتوقع الخبراء ارتفاع معدل النمو في العام المقبل إلى 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

وحذر التقرير الصادر عن الوزارة من تراجع أداء الاقتصاد السويسري والعالمي بقوة إذا استمر تصاعد النزاعات التجارية العالمية، خاصة إذا تضررت اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها الاقتصاد الألماني من هذه التداعيات.

في الوقت نفسه تتوقع الحكومة السويسرية استمرار الأداء الجيد لسوق العمل خلال العام الحالي حيث سيكون معدل البطالة في حدود 4ر2% ثم يرتفع في العام المقبل إلى 6ر2%.

ورفعت الحكومة توقعاتها لمعدل التضخم من 4ر0% إلى 6ر0% خلال العام الحالي، في حين أبقت على توقعات التضخم في العام المقبل عند مستوى 6ر0%.