سياسي ألماني بارز: ترامب وبوتين وأردوغان متشابهون

أعرب السياسي الألماني البارز جونتر أوتينجر، مفوض شؤون الموازنة في الاتحاد الأوروبي، عن رأيه في أنه من الممكن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياق واحد.

وأوضح أوتينجر- المنتمي لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم الخميس في بروكسل، أنه صحيح أن هناك اختلافات في تقييم الحكومات في موسكو وأنقرة وواشنطن، إلا أن هناك في الوقت ذاته أوجه تشابه.

وأضاف المفوض الأوروبي بالنظر إلى أردوغان وبوتين وترامب: "الاتحاد الأوروبي ليس محبا حقا للثلاثة جميعا"، موضحا أن الثلاثة جميعا يفضلون أيضا لعبة "فرق تسد" ويفضلون رؤية الدول الأعضاء "بشكل فردي كشريك حوار أو كمنافس".

وفي المقابل، كانت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الحالية أنيجرت كرامب-كارنباور قالت إنه لا يمكن قبول أن يتم ذكر ترامب وبوتين وأردوغان في سياق واحد.