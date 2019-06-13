واشنطن تطالب بعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث هجوم خليج عمان

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة مغلقة الليلة لبحث الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.
ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.