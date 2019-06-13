محكمة ألمانية: الكنيسة ليست مضطرة للإجابة عن استفسارات الصحفيين بشأن أموالها

قضت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا الألمانية بأن الكنيسة الكاثوليكية غير مضطرة للإجابة عن استفسارات الصحفيين بشأن دخل الكنيسة من الضرائب، وسبل استثمار أموالها.

ورفضت المحكمة بذلك اليوم الخميس الدعوى التي تقدمت بها صحفية تعمل لصالح شبكة "كوريكتيف" للتقارير الاستقصائية، ضد أبرشية كولونيا.

أرادت شبكة كوريكتيف أن تعرف من الأبرشية، الأكبر في ألمانيا، عدة معلومات، على رأسها الشركات التي تستثمر فيها الأبرشية عائداتها المالية، واستندت الشبكة في ذلك إلى القانون الذي يلزم مؤسسات الدولة بالإجابة على استفسارات الصحفيين.

وبررت المحكمة قرارها بأن حق الصحافة في الحصول على استفسارات من الهيئات الحكومية لا يمكن أن يطبق في هذه الحالة لأن الكنيسة ليست هيئة.

وأشارت المحكمة إلى أن قرارات المحكمة بشأن مؤسسات "شؤون داخلية". وسمحت المحكمة للشبكة بالاستئناف على قرارها، مما يجعل القرار غير نهائي.