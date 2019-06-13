صدام بين ليفربول واليونايتد في أولى ديربيات الموسم الجديد بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات الموسم الجديد لمنافسات البريميرليج موسم 2019- 2020.

وترصد الشروق مواعيد المباريات القوية حيث سيقام ديربي مانشستر بين السيتي ( حامل لقب البريميرليج) واليونايتد يوم 7 ديسمبر من العام الحالي ضمن منافسات الأسبوع الـ16 على ملعب الاتحاد، بينما تُقام مباراة الدور الثاني بينهما يوم 7 مارس 2020 على «مسرح الأحلام» ملعب أولد ترافورد بالجولة الـ29 من البريميرليج.

ويواجه مانشستر يونايتد فريق ليفربول يوم 19 أكتوبر على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع التاسعة فيما يستضيف ليفربول فري اليونايتد على ملعب الأنفيلد يوم 18 يناير ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري.

يستعد أرسنال لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم 31 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة على ملعب الإمارات، فيما يستعد توتنهام لاستضافة أرسنال في أولى مباريات المدفعجية على ملعب توتنهام الجديد يوم 25 أبريل ضمن منافسات الجولة الـ 35.

ويعد أقوى ديربيات الدوري الإنجليزي بين ماشستر سيتي وليفربول، حيث يستضيف الريدز فريق السيتي يوم 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد، فيما يستضيف السيتي فريق ليفربول يوم 4 أبريل على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ32 من البريميرليج.