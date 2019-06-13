وزير الأمن الإيراني يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق

التقى وزير الأمن الإيراني محمود علوي، اليوم الخميس، وفدًا من قيادات الفصائل الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة دمشق.

وقال بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن الحديث تناول آخر التطورات السياسية في المنطقة، ومستجدات القضية الفلسطينية وخاصة خطة السلام الأمريكية المسماة "صفقة القرن" وورشة البحرين الاقتصادية، وتم التأكيد على أهمية الموقف الفلسطيني الموحد ضد هذه الخطط وضد "ورشة البحرين".

وأضاف بيان الفصائل "بحث المشاركون في الاجتماع الأوضاع التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وقوى المقاومة الفلسطينية ودورها في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وأشاد السيد علوي بدور فصائل المقاومة وقدرتها الردعية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة".

من جانبها، أكدت قيادات الفصائل الفلسطينية على "ترابط دور كل قوى ودول محور المقاومة في المنطقة في مواجهة المخططات والتهديدات التي تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وفلسطين ولبنان".