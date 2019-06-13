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البحرية الأمريكية تؤكد تعرض ناقلتي نفط لأضرار في بحر عمان.. وأسعار النفط تقفز

د ب أ
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 9:44 ص | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 9:45 ص

أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

ويُخشى أن يؤدي الحادث إلى إذكاء التوترات السياسية المشتعلة بالفعل في المنطقة.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من تعرض أربع سفن، منها ناقلتا نفط سعوديتان، لأعمال تخريب، في عملية قالت الولايات المتحدة إنها هجوم إيراني تم باستخدام ألغام بحرية، وقد نفت إيران هذا الاتهام.

وعلى خلفية حادث اليوم، قفز سعر خام برنت بـ5ر4% ووصل إلى 67ر61 دولارا للبرميل عند الساعة 10:55 في دبي.


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