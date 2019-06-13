المجر: الإفراج بكفالة عن قبطان سفينة اصطدمت بأخرى سياحية كورية جنوبية

أفرجت السلطات المجرية، اليوم الخميس، بكفالة عن قبطان سفينة اصطدمت بسفينة سياحية، مما أسفر عن مقتل نحو 24 سائحا كوريا جنوبيا.

وجرى الإفراج عن قبطان السفينة "فيكينج سيجين " الأوكراني/ 64 عاما/ بكفالة قدرها 15 مليون فورنت (53 ألف دولار). وعلى القبطان أن يرتدي جهاز تعقب إلكتروني ويتوجه لقسم الشرطة مرتين أسبوعيا.

وتم اتهام القبطان بالتسبب في الحادث الذي وقع في 29 مايو الماضي بالقرب من جسر مارجريت في بوادبست، مما أدى لإغراق سفينة هابلياني السياحية التي كانت تقل مجموعة سياحية كورية.

وقد نجا سبعة كوريين جنوبيين فقط من الحادث، وجرى انتشال سبع جثث على الفور، في حين تم العثور على بقية الجثث على مدار أسبوعين، وحتى الآن تم تحديد هوية 25 ضحية، بينهم أربع ضحايا تم العثور على جثثهم أمس الأول الثلاثاء، ولم يتم بعد العثور على جثث ثلاثة كوريين.