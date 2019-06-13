«مصر للمقاصة»: 5 آلاف شركة فقط التزمت بالقيد المركزي لأسهمها

عبدالعزيز: عدم القيد يحرم باقى الشركات من اعتماد اجتماعات الجمعيات العامة

رغم انتهاء مهلة الهيئة العامة للاستثمار الممنوحة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، لإنهاء إجراءات القيد المركزى لأسهمها منذ أكثر من شهر، لم تتقدم سوى 5 آلاف شركة فقط من بين أكثر من 100 ألف شركة للقيد المركزى، وهو ما سيكون حائلا دون اعتماد اجتماعات جمعياتها العامة ومجالس إدارتها، بحسب عونى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد المركزى، لـ«الشروق».

وألزمت تعديلات قانون الشركات، قبل عام ونصف تقريبا، الشركات المساهمة المصرية والتوصية بالأسهم، بحفظ أسهمها فى نظام الإيداع المركزى، ومنحت هيئة الاستثمار، فى منتصف العام الماضى مهلة حتى منتصف يناير الماضى، للشركات للتوافق مع الإجراءات لكن فى هذا الوقت لم يكن هناك سوى 3 آلاف شركة قد قامت بالتسجيل، لذلك منحتها الهيئة مهلة إضافية مدتها 3 أشهر انتهت منتصف إبريل تقريبا، علما بأن شركة مصر للمقاصة تنفرد بتقديم خدمة الحفظ والإيداع المركزى فى مصر.

ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة فإن عدد الشركات التى من المفترض أن تقوم بالقيد المركزى تصل لنحو 130 ألف شركة.

ويسعى تعديل القانون بإلزام الشركات بالقيد المركزى، إلى تحقيق مزايا عديدة منها سهولة البيع والشراء عند الرغبة فى ذلك، وصعوبة تزوير الحصص التى تمتلكها الشركات من خلال الشهادات التى تصدرها مقابل تلك الأسهم، والتى ستلغى بموجب التعديل، كما تسهل وتبسط عملية توزيع أرباح الشركات على المساهمين من المقر الرئيسى أو فى الفروع المختلفة فى الإقاليم، حسب عبدالعزيز.

«كثير من الشركات متعثرة أو مثقلة بديون وغرامات ولا تستطيع تحمل أى مصروفات إضافية حاليا، فضلا عن أن الشركات تكون مضطرة فى هذه الفترة من العام بدفع الرسوم السيادية مثل الضرائب»، وفقا لعبدالعزيز فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، معللا سبب ضعف إقبال الشركات على القيد المركزى، قائلا «هذا على الرغم من انخفاض الرسوم عكس ما يتردد». وتبلغ نسبة رسوم القيد 1 فى الألف وبحد أقصى 50 ألف جنيه، «وهو ما يعنى أنه إذا كان رأسمال الشركة يزيد على مليار جنيه لن تدفع أكثر من 50 ألف جنيه».

وفى حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة سيتم تطبيق العقوبات التى ينص عليها القانون، ومن بينها عدم اعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالجهات الحكومية المختصة. وقال عبدالعزيز إن الشركة التى ترغب فى اعتماد محاضر جمعياتها العمومية، ستضطر إلى القيد.