ممثلو الادعاء النمساوي يحققون مع نائب المستشار السابق بشأن فساد

قال المتحدث باسم وحدات مكافحة الفساد بالادعاء النمساوي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن وحدات مكافحة الفساد تحقق مع الزعيم اليميني المتطرف السابق هاينتس كريستيان شتراخه بسبب تصريحات تورطه في جريمة أدلى بها وظهرت في مقطع فيديو سري.

واستقال شتراخه من منصب نائب المستشار ورئيس حزب الحرية الشهر الماضي، في أعقاب نشر شريط فيديو سري أظهره يعرض صفقات إعلامية وأخرى تخص البنى التحتية على امرأة تتظاهر بأنها متبرعة ثرية للحزب ولها علاقات مع روسيا.

وتحدث في مقطع الفيديو شتراخه ويوهان جودنوس السياسي البارز بحزب الحرية عن تبرعات كبرى للحزب تم تحويلها من خلال جمعية وسيطة، للتهرب من تدقيق محكمة مراجعة الحسابات النمساوية.

وبينما لم يكن شتراخه في الحكم بعد عندما تم تسجيل اللقطات في إبيزا عام 2017، كان آنذاك رئيسا لحزب الحرية بالفعل.

وأضاف المتحدث باسم الادعاء أن جودنوس يخضع للتحقيق أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط ممثلو الادعاء للتحري عن دور أحد نواب البرلمان عن حزب الحرية الذي انخرط مع جمعيات ربما تكون تعاملت مع تدفقات الأموال.