وزير خارجية ألمانيا: الهجمات على سفن تجارية تعد «تهديدا للسلام»

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الهجمات التي استهدف ناقلتي النفط في خليج عمان بأنها "مقلقة للغاية".

وقال ماس اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين: "(هذه) الحوادث هي عكس ما يمكننا الاستفادة منه في المنطقة في ظل هذا الوضع الحالي المتوتر بالفعل... إنها أحداث يمكن أن تؤدي إلى التصعيد".

وأشار الوزير الألماني إلى أن شن هجمات على سفن تجارية لا يمثل فقط تهديدًا لطرق التجارة المفتوحة، مؤكدًا أنها "في الوضع الراهن تعد تهديدًا للسلام أيضا".

يذكر أن ماس عاد اليوم الخميس من جولة خارجية استمرت أربعة أيام، زار خلالها كل من إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة والأردن.

وتعرضت ناقلتا نفط لأضرار اليوم الخميس، جراء ما وصف بأنه هجوم استهدفهما في خليج عمان، في آخر الحوادث التي شهدتها المنطقة وسط تصاعد التوتر الإقليمي مع إيران.

وركزت الشركتان المشغلتان للسفينتين على سلامة أطقمهما والأضرار التي لحقت بهما.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنه جرى إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط.