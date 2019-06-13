مقتل 18 شخصا في اشتباكات منفصلة بأفغانستان

ذكر مسؤولون اليوم الخميس إن الاشتباكات المستمرة في ثلاثة أقاليم بأفغانستان، أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 13 آخرين على الأقل، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال صلاح الدين برهاني، عضو المجلس المحلي، إن منطقة خواجة غار الواقعة في إقليم تخار شمالي البلاد، شهدت وقوع معركة عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد قوات الأمن، وإصابة ستة آخرين.

وفي منطقة داي شوبان في إقليم زابول جنوبي البلاد، قال هاشم جيراني، عضو المجلس المحلي، إن هجوما شنته طالبان على نقطة تفتيش تابعة للشرطة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وفي الوقت نفسه، أسفر اشتباك وقع بين طالبان والشرطة في منطقة أوبا بإقليم هيرات غربي البلاد، عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فرد شرطة، بحسب ما قاله أحمد كاروخي، أحد أعضاء المجلس المحلي.

وقال عضو آخر في المجلس المحلي يدعى ساردار بهادوري، إن طالبان قتلت نجل زعيم قبلي إلى جانب اثنين مع رفاقه في منطقة جوريان بالاقليم.

وعلى الرغم من المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة والمتمردين الإسلاميين لإيجاد حل سياسي للصراع القائم من فترة طويلة في أفغانستان، يهاجم المسلحون القوات الأفغانية والدولية بصورة منتظمة.