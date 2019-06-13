ساعات قليلة وتنطلق أولى حفلات أول ديسكو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع «BBC» عربي، سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح فرع الملهى الليلي «وايت جدة» في مدينة جدة، ما أثار جدلًا واسعًا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مكة، في الوقت الذي تشهد فيه السعودية انفتاحًا كبيرًا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي أصبح شغلها الشاغل هو تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفيره في كل مناطقها.

نشرت صفحة «وايت دبي» المسؤولة عن الديسكو عبر خاصية الحالة على موقع انستجرام، عدة شروط لحضور الحفل الأول الذي من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، في الساعة العاشرة ليلًا، وتضمنت الشروط منع التصوير بتاتًا، أو لبس الشورت، أو تقديم الخمور، كما أن التذاكر المباعة لا تسترد، وأن تكون الأسعار غير شاملة الضريبة، أيضًا ممنوع دخول من هم تحت 18 عامًا، وأن تكون مواعيد العمل من 10 مساء وحتى 3 صباحًا.

وأحدث الإعلان عن «وايت جدة» ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فغرد رواد موقع تويتر العرب ساخرين من الديسكو الجديد في جدة تحت هاشتاج «ديسكو في جدة»، واستمر الهاشتاج منذ ليلة أمس.