الاتحاد الألماني: كرة القدم أصبحت أكثر عدلا مع تطبيق نظام فار

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ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن كرة القدم في ألمانيا باتت أكثر عدلا مع تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

وأوضح الاتحاد أنه جرى تصحيح إجمالي 82 خطأ بمساعدة نظام فار في الموسم المنقضي وهو ما يزيد بفارق 18 خطأ مصحح، عن الموسم السابق الذي شهد بداية تطبيق نظام فار في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال يوخن دريس رئيس برنامج تطبيق فار في البوندسليجا "هذا (الأرقام) يثبت من جديد، بما لا يدع مجالا للشك، أن كرة القدم في البوندسليجا باتت أكثر عدلا من خلال حكام الفيديو المساعدين."

وأضاف "فيما يتعلق بكفاءة اتخاذ القرار، نحن راضون عن التطورات. ونسير على الطريق الصحيح بشكل عام."

وجرى مراجعة إجمالي 1728 لقطة خلال 306 مباريات، وفي 419 حالة، جرى التواصل بين حكم الساحة وحكام الفيديو المساعدين، وقد أوصوا بقرار مختلف في 111 حالة.