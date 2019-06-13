الديون تحاصر الإسماعيلي وعثمان يعقد اجتماعا عاجلا لحل الأزمة

يواجه مسئولو الإسماعيلى أزمة مالية كبيرة، تهدد وفاء النادى بالعديد من التزاماته تجاه ملف الكرة، سواء بالفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الألعاب الرياضية الأخري، فضلا عن ضرورة سداده المستحقات المطلوبة لمصلحة العديد من الجهات الحكومية فى الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة دعوة إبراهيم عثمان، رئيس النادي، بجلسه إلى اجتماع طارئ، لمناقشة الوضع المالى المتأزم، وطلب، بشكل صريح، الموافقة على رحيل أكثر من لاعب كبير، واحتراف محمد عواد، حارس المرمي، ومحمود المتولي، قلب الدفاع، المطلوبين فى الهلال السعودى والأهلي، لجنى عائد مالى لا تقل قيمته عن 75 مليون جنيه.

يمكن أن تنهى الأزمة المالية الطاحنة وتسهم فى التعاقد مع المدرب الأجنبى الجديد، وشراء وجوه متميزة بدنيا وفنيا، ومنح اللاعبين القدامى نسبة المشاركة فى المباريات خلال الموسم الحالي، وإرسال الدين الحكومى لمستحقيه فورًا، حتى لا يتم الحجز على أرصدة الدراويش.