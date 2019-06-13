حبس 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالغربية

قررت نيابة السنطة -اليوم الخميس- حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التنقيب عن الآثار بإحدى قرى المركز، وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد نجحت مساء أمس الأربعاء، في القبض على المتهمين لتنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.

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وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري بورود بلاغ من المقدم أحمد جعيصة رئيس فرع البحث بالسنطة وزفتى، يفيد بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية شبراقاص التابعة للمركز.

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وفانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد الدهرواي رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب حسام قطامش، والنقيب محمد أبو سديرة لمكان البلاغ، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر مترين وعمق ما يقرب من 6 أمتار بإحدى الغرف داخل المنزل المبلغ عنه، كما تم العثور على أدوات الحفر وهي: "موتور غطاس بالخرطوم، كابل كهربائي، بكرة رفع حديد، سلم خشبي، كوريك، دلو".

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وبسؤال أهالي المنطقة، أقروا أنهم أبلغوا الشرطة خوفا من حدوث تصدعات وشروخ بمنازلهم بسبب عملية الحفر في المنزل المشار إليه، وتم التحفظ على مكان الحفر والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة.

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وبسؤال المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.